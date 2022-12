Moçambique: deputado suspeito de envolvimento em tráfico de droga

Moçambique

A assembleia da República criou uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar as suspeitas de existência de um barão da droga entre os deputados. A investigação da comissão terá início na segunda semana de janeiro, sob a presidência de Alberto Niquice.

O trabalho de investigação a ser feito pela comissão parlamentar de inquérito, com início no dia 9 de Janeiro, terá como objetivo aferir a existência ou não de um deputado envolvido num caso de tráfico de drogas.

"Vamos interagir com várias entidades; desde o próprio ministério público, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) e a Polícia da República, que nos podem dar matéria bastante clarificadora. Para aquilo que é a honra e o bom nome da assembleia da República, (tendo sido este caso despoletado até por um deputado) é importante que seja esclarecido", afirmou o presidente da comissão, Alberto Niquice.

Os resultados deverão ser tornados públicos pela comissão, composta por quatro membros da bancada da Frelimo, dois membros da Renamo e um membro do MDM, até ao dia 2 de fevereiro.

A denúncia veio de um deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Venâncio Mondlane, no dia 2 de dezembro, no Parlamento. Venâncio Mondlane citou o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal da província da Zambézia.

Embora a denúncia de Venâncio Mondlane refira que se trata de um deputado do partido no poder (Frelimo) eleito pelo círculo eleitoral da Zambézia, o nome do parlamentar em causa não foi revelado.

Caso seja provada a existência de um deputado envolvido no tráfico de drogas, este deverá ser responsabilizado, defendeu ainda a comissão de inquérito.

