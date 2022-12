Sudão do Sul anuncia o envio de 750 militares para o leste da RDC

Sudão do Sul

Soldados sul-sudaneses em Juba, no dia 28 de Dezembro de 2022, antes do seu envio em missão no leste da República Democrática do Congo.

As forças armadas do Sudão do Sul anunciaram ontem à noite que vão enviar 750 militares para o Norte-Kivu, no leste da RDC no âmbito de uma força regional cuja missão será de combater os rebeldes do M23 cujos ataques desestabilizam o país e envenenam as relações com o Ruanda, acusado por Kigali de apoiar estas acções.

Numa cerimónia organizada ontem em Juba, a capital, as autoridades do Sudão do Sul indicaram que os 750 militares "vão partir assim que possível" e que eles têm estado a treinar há mais de 6 meses.

O envio destas tropas pelo Sudão do Sul acontece cerca de 4 meses depois da integração nas forças armadas deste país de milhares de combatentes entre os quais antigos apoiantes do Presidente Salva Kiir e do seu rival, o vice-presidente Riek Machar, no âmbito de um acordo de paz suposto fechar definitivamente a guerra civil que estalou logo depois da independência do Sudão do Sul em 2011.

Apesar disto, este jovem país continua instável, o recrudescimento da violência nestes últimos dias no leste tendo obrigado 30 mil pessoas a fugir. De acordo com a ONU, mais de 9 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em 2023 no Sudão do Sul.

É neste contexto interno difícil que o Sudão do Sul participa na força regional que deve combater os rebeldes do M23 no leste da RDC. Esta força abrangendo igualmente o Quénia, o Burundi e o Uganda, e cujos efectivos se desconhecem, é uma das iniciativas decididas a nível regional para tentar estancar a crise que afecta directamente as relações entre a RDC e o Ruanda.

Kinshasa acusa Kigali de apoiar directamente as violências dos M23 e de efectuar incursões no Norte-Kivu, região rica em minerais, o que o Ruanda desmente. Ultimo episódio da crise entre os dois países, ontem o Ruanda acusou a RDC de ter violado o seu espaço aéreo com um caça, no oeste do seu território.

