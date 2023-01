Guiné-Bissau: "crime ambiental" denunciado em destruição de parque ornitológico

Construção/Guiné-Bissau

Considerada uma das poucas reservas de água doce, em Bissau, e um centro de descanso de aves, o parque Mbatonha, estaria em vias de desaparecer, para dar lugar a uma mesquita e a uma escola.

As organizações da sociedade civil falam num crime ambiental. Em carta aberta, instaram a Câmara Municipal de Bissau a suspender as obras e exigem explicações ao Governo.

Desde o passado dia 30 de Dezembro que camiões basculantes estão a descarregar toneladas de pedregulhos no parque Mbatonha no centro de Bissau.

De acordo com as organizações da sociedade civil, fala-se que no local seriam construídas uma mesquita e uma escola, seriam obras financiadas pela Turquia, de acordo com a denúncia das onze organizações que assinaram a petição em nome da sociedade civil guineense.

O parque Mbatonha é um lugar de lazer de crianças, mas também é aproveitado para a prática de exercícios físicos. O lugar é um importante centro de descanso, nidificação e de alimentação de aves. O Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP) defende que o parque recebe anualmente mais de 125 espécies de aves.

Lugar com uma vegetação abundante e água doce no centro de Bissau, o parque foi totalmente requalificado, em 2018, com os apoios da União Europeia e cooperação portuguesa, passando a chamar-se desde então Parque Europa, Lagoa de Mbatonha.

Em poucos dias, grande parte da reserva de água já foi soterrada por pedregulhos.

