Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Inacção do governo no rapto de Ussumane Baldé é "acto de cumplicidade"

Áudio 03:43

Vários guineenses instalados em França manifestaram no passado dia 4 de Dezembro em Paris denunciando violência e desrespeito dos direitos humanos na Guiné Bissau. © Cortesia da diáspora guineense

Texto por: Eva Massy 3 min

A Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH) denunciou o rapto e o espancamento do comerciante Ussumane Baldé no passado dia 30 de dezembro como um "acto de terrorismo", e condenou, com palavras fortes a "inacção do governo", que a seu ver, se torna cúmplice destes actos. Entrevistámos Bubacar Turé, da Liga Guineense dos Direitos Humanos, para quem a passividade do governo neste assunto é inaceitavel