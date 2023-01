Moçambique já é membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU

Moçambique/Nações Unidas

Durante dois anos, o país vai trabalhar em prol do restabelecimento da paz, da segurança internacional e da edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero, assegurou o estadista moçambicano, Filipe Nyusi.

Publicidade Continuar a ler

Foi numa comunicação à nação, para assinalar o início do mandato do país enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Presidente moçambicano abordou os objectivos que se propõe alcançar nesta missão que assume ser complexa.

"Os temas e tópicos que nos propusemos a advogar são prementes, nomeadamente, a promoção da paz internacional, com destaque para a paz no nosso continente, o nexo entre o clima, paz e segurança, o papel da mulher e dos jovens na manutenção da paz, o combate ao terrorismo e outros males que ameaçam a paz e segurança internacionais e a procura um maior espaço para os países em desenvolvimento nas decisões internacionais através da reforma das instituições multilaterais", referiu Filipe Nyusi.

O chefe de estado moçambicano garante que o país vai partilhar a experiência acumulada no alcance da paz, através do diálogo, num dia em que historicamente assume o seu mandato de dois anos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro