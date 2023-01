Encerramento da campanha eleitoral no Benim

#Benim

Esta sexta-feira termina a campanha eleitoral para os sete partidos na corrida às eleições legislativas no Benim. Mais de 6,7 milhões de eleitores são chamados às urnas no domingo.

A campanha termina à meia-noite de hoje. Na corrida às eleições legislativas no Benim, estão sete partidos, incluindo três da oposição.

Mais de 6,7 milhões de eleitores são chamados às urnas no domingo para estas eleições onde estão em jogo 109 assentos parlamentares. No mínimo 24 estão reservados a deputadas, quatro vezes mais do que na legislatura cessante.

A oposição pôde finalmente entrar na corrida, quatro anos após uma controversa reforma do código eleitoral que impediu, nas últimas eleições, a validação das listas da oposição e que gerou protestos e confrontos entre manifestantes e polícia, com a detenção de opositores e jornalistas.

Assim, nas eleições de 2019, só dois partidos próximos do Presidente Patrice Talon, a União Progressista e o Bloco Republicano, tiveram a possibilidade de se apresentar e houve uma abstenção em massa de quase 73% dos eleitores. Na altura, a oposição e organizações da sociedade civil denunciaram uma deriva autoritária do poder, num país que era, até então, considerado como um exemplo.

Desta vez, há quatro partidos próximos do Presidente Patrice Talon - a União Progressista, o Bloco Republicano, a União Democrática para um Benim Novo e o Movimento das Elites para a Emancipação do Benim. Três outros estão na oposição: as Forças Cauris para um Benim Emergente, o Movimento Popular de Libertação e Os Democratas, partido do antigo Presidente Thomas Boni Yayi que participa no escrutínio pela primeira vez.

