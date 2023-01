Guiné-Bissau: governo assume irreversibilidade na reconversão do parque Mbatonha

Parque Mbatonha/Bissau

Na Guiné-Bissau, depois da posição do Presidente da República, hoje foi a vez do governo assumir a irreversibilidade das obras de construção de uma mesquita, uma escola e um hospital, no parque Mbatonha, em Bissau.

Se dúvidas existissem, elas foram dissipadas hoje. Os ministros das Obras Públicas, Fidelis Forbs e o do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Cassamá, promoveram uma conferência de imprensa para esclarecer que nada impede a construção de imóveis no parque Mbatonha, isto de acordo com as leis da Guiné-Bissau.

A conferência de imprensa também foi presenciada pelo presidente da Câmara Municipal de Bissau, Fernando Mendes, que também assumiu que nada impede, no plano urbanístico municipal, que seja construída uma infraestrutura social no parque.

O Presidente da Câmara Municipal de Bissau confirmou que a edilidade analisou todos os aspectos e concluiu que o actual parque pode ser substituído e albergar uma mesquita, um hospital e uma escola.

O Ministro das Obras Públicas afirmou que todo o alarido à volta do parque Mbatonha não passa de polarização política no país e, que quem não concordar com a iniciativa das autoridades, pode sempre recorrer à justiça.

O Ministro do Ambiente e da Biodiversidade considerou que, no actual estado, o parque de Mbatonha não está a ser aproveitado e acaba por ser uma lixeira a céu aberto. Viritato Cassamá defendeu que as novas construções projectadas para Mbatonha não agridem o ambiente e, dentro de pouco tempo, o lugar terá outra fisionomia.

Cassamá garante que a nova construção no Mbatonha não agride o ambiente, mas que todos protocolos ambientais serão respeitados.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé:

Correspondência Guiné-Bissau, 06-01-2023

Em entrevista à RFI, Francisco Gomes Wambar, director da ONG "Organização para Defesa e Desenvolvimento das Zonas Húmidas", comentou o desfecho deste caso, admitindo ter receios sobre a protecção ambiental noutras situações.

"Temos receio pelo que poderá acontecer no futuro. Por exemplo, na zona de Blola, está a ser uma panaceia de construções. O receio é que destruam o manguezal, à volta de Bissau. Que isso venha a acontecer num futuro próximo. Bissau é uma cidade localizada entre duas bacias, isso poderá representar um problema no futuro. Esse é o maior receio que nós temos. Essa falta de visão ambiental pode gerar outras consequências, numa população que já é pobre, como a nossa", salientou.

Ouça aqui o comentário:

Comentário Francisco Gomes Wambar, 06-01-2023

