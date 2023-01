Mali: Assimi Goita agraciou os 49 soldados costa-marfinenses

Mali/Costa do Marfim

No Mali, o chefe da junta militar no poder, o coronel Assimi Goita, concedeu esta sexta-feira a graça presidencial aos 49 soldados costa marfinenses detidos em Julho e condenados a semana passada pela justiça maliana.

Os militares devem regressar a casa ainda este fim-de-semana. Antes de aterrarem em Abidjan, os soldados devem passar por Lomé, onde o “presidente do Togo os vai conduzir oficialmente ao ministro de Estado da Costa do Marfim encarregue pela Defesa que regressará a Abidjan com eles”, segundo contou à RFI uma fonte diplomática togolesa.

De acordo com os advogados de defesa, os militares garantem não terem sido maltratados durante o período de detenção.

Depois de meses de tensão entre Bamaco e Abidjan, a notícia foi dada através da televisão nacional, por decreto Assimi Goita agraciou completamente os soldados costa marfinenses que na semana passada tinham sido condenados a pesadas penas de prisão.

No comunicado, Bamaco sublinha "o seu compromisso (...) à manutenção das relações fraternas e seculares" com os países da região em particular com a Costa do Marfim. O governo maliano felicita ainda a mediação do presidente togolês Faure Gnassingbé, que na quarta-feira passada se deslocou a Bamaco para um encontro com Assimi Goita.

Bamaco acusava os militares de serem “mercenários”. Foram condenados, a 30 de Dezembro de 2022, a 20 anos de prisão efectiva. Sentença que foi lida antes de expirar o prazo fixado (1 de Janeiro de 2023) pelos chefes de Estado da África Ocidental à junta militar para os libertar. Num julgamento de dois dias, foram condenados por "ataque e conspiração contra o Governo", "atentado à segurança externa do Estado", "posse, porte e transporte de armas e munições de guerra (...) com o objectivo de perturbar a ordem pública com recurso à intimidação e terror."

