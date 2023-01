Benim vive dia de eleições legislativas

Benim

Dia de eleições legislativas no Benim, após quatro anos sem autorização para concorrer, a oposição participa na votação. A CEDEAO enviou 40 observadores para assegurar o bom decurso do acto eleitoral.

Após duas eleições legislativas em que apenas dois movimentos leais ao Presidente Patrice Talon foram autorizados a concorrer, os 6,6 milhões de beninenses vão poder agora decidir os 109 deputados que irão representar o país. As eleições tinham sido marcadas por detenções arbitrárias de opositores e jornalistas, cortes de Internet e violências em torno dos centros eleitorais.

Este ano, três partidos políticos da oposição figuram, entre os sete partidos registados a este sufrágio, embora muitas das figuras da oposição se encontrem no exílio ou na prisão.

Oito mil centros de votação vão acolher os eleitores que vão eleger os seus deputados com base na representação proporcional. Os partidos com pelo menos 10% dos votos irão partilhar os 109 lugares no parlamento. Uma mulher por circunscrição eleitoral será eleita, o que elevará, no mínimo, a 24, o número de mulheres deputadas.

Esta eleição será crucial para a continuação do processo democrático no país, uma vez que o mandato dos sete membros do Tribunal Constitucional vai terminar este ano e que quatro membros do Tribunal são nomeados pelos deputados enquanto os três restantes pelo Presidente da República, Patrice Talon.

