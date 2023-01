Ruanda/RDC

Ruanda deixa de acolher refugiados provenientes da RDC

Presidentes ruandês, Paul Kagamé, e da RDC, Félix Tshisekedi durante uma cimeira em Luanda a 6 de Julho de 2022, em torno das tensões no leste do antigo Zaire. © Jorge Nsimba AFP montagem RFI

Texto por: Miguel Martins com AFP 2 min

O presidente ruandês, Paul Kagamé, anunciou nesta segunda-feira perante o Senado, câmara alta do parlamento, que o país deixaria de acolher refugiados provenientes da vizinha República democrática do Congo (RDC). Segundo a ONU cerca de 72 000 refugiados provenientes do antigo Zaire estariam no Ruanda. Kinshasa acusa Kigali de apoiar a rebelião do M23, activa no leste do seu território, facto contestado pelo Ruanda.