Benin: primeiras "eleições inclusivas" da era Talon já têm resultados provisórios

Observadores e membros da Comissão Eleitoral verificam a quantidade de votos num local em Cotonou, no dia 8 de Janeiro de 2023. AFP - YANICK FOLLY

Texto por: RFI 2 min

No Benin, os cidadãos elegeram, no domingo dia 8 de Janeiro, um novo Parlamento. Estas eleições assinalam o regresso da oposição ao governo do presidente Patrice Talon, depois de quatro anos de ausência. Entretando, algumas figuras da oposição permanecem em prisão ou no exílio.