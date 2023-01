Moçambique / SADC

Moçambique: vídeo mostra soldados a atirarem cadáveres para uma fogueira

Um soldado patrulha perto de Palma, na província de Cabo Delgado, em Setembro de 2021. AFP - SIMON WOHLFAHRT

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O analista Dércio Alfazema, considera urgente que as autoridades esclareçam a situação denunciada por meio de um vídeo nas redes sociais em que soldados são vistos a atirarem cadáveres para uma fogueira supostamente algures na província de Cabo Delgado, a braços com o terrorismo desde Outubro de 2017. A missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SAMIM anunciou em comunicado a abertura de uma investigação para apurar o local e as circunstâncias em que tudo aconteceu.