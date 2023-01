CHAN 2023: Marrocos em dúvida a 24 horas do início da prova na Argélia

Futebol

O Campeonato Africano das Nações interno, o CHAN, começa nesta sexta-feira 13 de Janeiro com o jogo inaugural entre a Argélia e a Líbia.

Do nosso enviado especial a Argel,

Estamos a menos de 24h do início do CHAN, o Campeonato africano interno em que apenas os jogadores que actuam nos seus países podem participar.

18 equipas divididas em 5 grupos vão participar nesta prova, a sétima edição após o lançamento realizado em 2009.

Aliás duas selecções lusófonos participam, Angola, pela quarta vez, e Moçambique pela segunda.

Nesta sexta-feira o jogo de abertura vai estar ao rubro com um estádio completamente repleto com cerca de 40 mil espectadores, no recinto construído na zona de Baraki em Argel, a capital argelina.

A Argélia vai defrontar a Líbia, pais comandado pelo luso-francês Corentin Martins, num jogo a contar para o Grupo A, agrupamento de Moçambique que defronta no sábado a Etiópia.

A única dúvida em relação a este início de prova? A participação do bi-campeão, Marrocos. A Selecção Marroquina exigiu que a equipa pudesse fazer um voo directo entre os dois países. O problema é que o espaço aéreo entre os dois países está fechado.

Recorde-se que Marrocos, apesar do CHAN contar apenas com jogadores que jogam no campeonato interno, conseguiu um feito histórico durante o Mundial de 2022 no Qatar terminando no quarto lugar, a melhor classificação de sempre para uma selecção do continente africano.

As próximas horas serão decisivas sobre a participação da Selecção Marroquina.

