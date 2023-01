CHAN 2023: Argélia abre participação com fogo de artifício

Futebol

Aimen Mahious, avançado argelino com a camisola n°18, apontou o primeiro golo do CHAN.

O Estádio Nelson Mandela, em Argel, na capital argelina, estava repleto com mais de 40 mil espectadores presentes no jogo de abertura do CHAN de futebol, em que a Argélia venceu a Líbia por 1-0.

O CHAN, campeonato africano interno de futebol, abriu as suas portas ao continente africano nesta sexta-feira 13 de Janeiro em Argel, a capital da Argélia.

No Estádio Nelson Mandela, completamente repleto, começou por vibrar com a cerimónia de abertura entre danças tradicionais das diferentes regiões e música moderna com as estrelas francófonas Soul King e Dadju.

Uma cerimónia que, para além dos discursos oficiais e dos festejos dentro das quatro linhas, contou com um fervor intenso do público que interagia com os artistas em campo.

De notar que o evento inicial contou com a presença do Primeiro-ministro argelino, Aïmene Benabderrahmane, mas também de Patrice Motsepe, Presidente da CAF - Confederação Africana de Futebol - e de Gianni Infantino, Presidente da FIFA - Organismo que gere o futebol mundial.

Estes dois últimos fizeram uma ida e volta a Marrocos para o sorteio do Campeonato do Mundo dos clubes que decorre em território marroquino a partir do dia 1 de Fevereiro.

No entanto essa viagem relâmpago não permitiu trazer a selecção marroquina que deixa cada vez pairar a possibilidade de uma desistência, sendo que na sexta-feira todos os jogadores estavam reunidos em Rabat, capital do país, mas o avião não foi autorizado a voar diretamente para Constantina onde os marroquinos realizam os seus jogos.

Estádio Nelson Mandela, Argel. © Pierre René-Worms/RFI

No que diz respeito ao jogo inaugural, após a cerimónia de abertura, foi a vez dos jogadores mostrarem o que valem dentro das quatro linhas.

A primeira parte foi dominada pela selecção argelina que não conseguiu ser perigosa enquanto a Líbia jogava em contra-ataque, tentando aproveitar as falhas que pudessem acontecer do lado da Argélia.

No intervalo o empate mantinha-se sem golos no Estádio Nelson Mandela.

A segunda parte acabou por ser igual, mas desta vez os argelinos conseguiram passar para a frente do marcador aos 57 minutos de jogo. Aimen Mahious, avançado do USM Alger, tentou driblar o guarda-redes líbio, Muad Allafi, mas foi travado com uma falta do atleta da Líbia.

Na marcação da grande penalidade, num duelo entre os dois protagonistas, Aimen Mahious não deixou escapar a oportunidade de abrir o marcador e de apontar o primeiro tento da competição.

No entanto, o avançado não teve a sorte de terminar o encontro, saindo lesionado poucos minutos após ter apontado o golo.

Aimen Mahious, avançado da Argélia. © Pierre René-Worms/RFI

Durante os minutos finais os líbios, comandados pelo treinador franco-português Corentin Martins, tentaram criar perigo junto da baliza do guarda-redes Alexis Guendouz, mas não conseguiram marcar e empatar o encontro.

A Selecção argelina acabou por vencer o primeiro encontro do CHAN 2023 por 1-0 frente à Líbia, no primeiro jogo oficial entre as duas equipas no Campeonato africano interno de futebol.

Em conferência de imprensa, Madjid Bougherra, admitiu estar feliz com o triunfo neste primeiro jogo: "Uma vitória importante para a equipa. Agradeço desde já os adeptos que vieram nos apoiar. Foi importante entrar nesta prova com três pontos. Estou feliz e satisfeito com a exibição dos meus jogadores", concluiu o seleccionador argelino.

Quanto ao treinador luso-francês da Líbia, Corentin Martins, não estava satisfeito com a falta de empenho da equipa até ao golo argelino: "A equipa apenas reagiu após o golo sofrido. Isso não gostei. Temos de agir e não reagir. No entanto a reacção foi boa. Vamos ter de trabalhar sobre esse ponto positivo. Ainda faltam dois jogos e ainda podemos alcançar o apuramento para a próxima fase", sublinhou o técnico franco-português.

A Argélia arrecadou os três primeiros pontos na prova liderando o Grupo A, enquanto Moçambique, que faz parte do mesmo agrupamento, entra em prova no sábado 14 de Janeiro frente à Etiópia no Estádio Nelson Mandela em Argel, a capital argelina.

Selecção Argelina de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

