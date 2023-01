CHAN 2023: Pontapé de saída para a prova continental na Argélia

Futebol

Bola do CHAN 2023.

O CHAN começa nesta sexta-feira 13 de Janeiro na Argélia com o jogo de abertura entre o país anfitrião e a Líbia.

Publicidade Continuar a ler

Dia de estreias. Primeiro CHAN na Argélia, primeiro jogo entre os argelinos e os líbios na história da prova e primeiro encontro no Estádio Nelson Mandela desde a sua inauguração oficial que decorreu... ontem, na quinta-feira 12 de Janeiro.

A Selecção argelina é uma das favoritas à conquista do título visto que estas equipas se baseiam em jogadores que actuam apenas nos seus países, uma especificidade que dá uma certa vantagem às nações que têm campeonatos fortes como a Argélia.

Frente à Líbia, será um dérbi regional, entre duas selecções que têm um historial completamente diferente na prova. Os líbios, comandados pelo luso-francês Corentin Martins, já venceram a prova em 2014 e alcançaram o quarto lugar em 2018, enquanto os argelinos apenas chegaram ao quarto posto em 2011.

Mas o passado não é a realidade de hoje, onde a Selecção argelina aparece como favorita neste jogo num recinto com mais de 40 mil lugares que vai estar repleto para o jogo e a cerimónia de abertura que contará com o Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, e com Patrice Motsepe, Presidente sul-africano da CAF, a Confederação Africana de futebol.

Crónica CHAN 13-01-2023

O jogo entre a Argélia e a Líbia começa às 20h, hora local, em Argel, numa prova que conta com Angola e Moçambique.

Em declarações à imprensa, Madjid Bougherra, seleccionador da Argélia, abordou as hesitações de Marrocos em estar presente, mas antes disso afirmou que a selecção argelina está preparada para a prova que é vista como uma missão pelos jogadores e pela equipa técnica.

“Enquanto jogador ou treinador, estamos sempre em missão, sobretudo quando é para o nosso país. O argelino morre pelo seu país, ele ama o seu país. Os jogadores vão fazer tudo pelos adeptos, porque essa é a maior motivação para os jogadores, para a equipa técnica, para toda a Federação. Estamos em missão, estamos muito motivados. Temos a sorte de jogar perante os nossos adeptos, agora temos é de fazer o nosso trabalho. O lema é simples: 'Marhaba', Bem-Vindo. Há 18 equipas, é uma festa africana, queremos que todas as equipas estejam presentes, isso é uma certeza. Até é uma festa nacional para nós. Vão acontecer jogos com qualidade, que vão permitir mostrar todos os jogadores de cada uma das nações. O CHAN é fantástico para os jogadores locais, porque em África há muito muito talento, mas não há uma montra para eles. Há jogadores que não têm a sorte de jogar na selecção principal, então esta competição é o melhor meio para mostrar o talento. A Europa está a um passo, o que permite a vários agentes estarem presentes. Espero que todas as nações estejam cá e que a festa comece!”, concluiu.

Madjid Bougherra, seleccionador da Argélia 13-01-2023

Madjid Bougherra, seleccionador da Argélia. © Pierre René-Worms/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro