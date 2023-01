CHAN 2023: Camarões, Senegal e Madagáscar na linha da frente

Futebol

Jerome Ngom Mbekeli apontou o golo dos Camarões no triunfo por 1-0 frente ao Congo Brazzaville.

Os Camarões, o Senegal e Madagáscar venceram os respectivos jogos na primeira jornada da fase de grupos do CHAN - Campeonato africano interno de futebol.

A primeira jornada da fase de grupos do CHAN, que decorre na Argélia, terminou nesta segunda-feira, 16 de Janeiro.

Para além dos empates de Moçambique, sem golos frente à Etiópia, e de Angola, a três bolas frente ao Mali, outros três grupos disputaram os respectivos jogos.

No Grupo B, o Senegal venceu por 1-0 a Costa do Marfim em Annaba com o único tento a ser apontado por Moussa Ndiaye aos 77 minutos.

No outro encontro deste grupo de quatro, o Uganda e a República Democrática do Congo empataram sem golos.

No Grupo C, Madagáscar venceu por 2-1 o Gana em Constantina. Os golos malgaxes foram apontados por Solo Koloina Razafindranaivo e por Tokinanienaina Randriatsiferana, enquanto o único tento ganês foi da autoria de Augustine Agyapong.

Este grupo passou a ser um grupo de três após a desistência de Marrocos. Os marroquinos, bi-campeões do CHAN, decidiram não viajar para a Argélia. Para a seleção marroquina era primordial fazer um voo directo entre Rabat e Constantina, algo que não foi permitido pelas autoridades argelinas visto que o espaço aéreo está encerrado entre os dois países.

Desta forma, o Grupo C é apenas composto de Madagáscar, Gana e Sudão, sendo que duas equipas apuram-se para os quartos-de-final.

Quanto ao Grupo E, os Camarões venceram por 1-0 o Congo Brazzaville num jogo que decorreu em Oran. Este grupo conta apenas com três equipas, sendo que apenas o primeiro lugar dá acesso à próxima fase da prova. A terceira nação do agrupamento é o Níger.

A segunda jornada da fase de grupos do CHAN começa a partir desta terça-feira 17 de Janeiro com os dois encontros a contar para o Grupo A: Moçambique-Líbia e Argélia-Etiópia.

