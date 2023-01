RDC

RDC: Ataque a igreja faz pelo menos 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram e trinta nove ficaram feridas este domingo, 15 de Janeiro, num atentado a uma igreja no nordeste da republica Democrática do Congo. © RFI/Coralie Pierret

Texto por: RFI 1 min

