CHAN 2023: Argélia nos quartos, Senegal e Costa do Marfim tropeçam

Futebol

A segunda jornada do CHAN de futebol prossegue na Argélia com dois encontros disputados nesta quarta-feira 18 de Janeiro: Uganda 1-0 Senegal e Costa do Marfim 0-0 República Democrática do Congo. De notar que a Argélia é a única selecção apurada para a próxima fase.

Publicidade Continuar a ler

Após os primeiros jogos da segunda jornada do campeonato africano interno de futebol, uma selecção já carimbou o passaporte para os quartos-de-final da prova: a Argélia.

A Selecção argelina venceu na terça-feira 17 de Janeiro a Etiópia por 1-0 com um golo apontado pelo avançado Aimen Mahious.

Um segundo triunfo por 1-0, após aquele na primeira jornada frente à Líbia, curiosamente também com um tento de Aimen Mahious.

Dois jogos, dois triunfos, seis pontos e um apuramento para os quartos-de-final do CHAN para o país anfitrião.

A Argélia lidera o Grupo A com seis pontos, à frente de Moçambique com quatro, isto após a vitória por 3-2 frente à Líbia. De notar que a Etiópia com um ponto ainda pode lutar por um apuramento, enquanto os líbios foram eliminados.

Senegal e Costa do Marfim não venceram

No Grupo B nenhuma equipa está apurada e nem nenhuma está eliminada do CHAN. Na segunda jornada, o Uganda venceu por 1-0 Senegal, com o único tento a ser apontado por Milton Karisa, enquanto a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim empataram sem golos.

Na tabela classificativa, os ugandeses lideram com quatro pontos, à frente dos senegaleses com três, dos congoleses com dois, e dos marfinenses com apenas um.

Na derradeira jornada, a Costa do Marfim mede forças com o Uganda, enquanto o Senegal defronta a República Democrática do Congo.

O CHAN decorre na Argélia até dia 4 de Fevereiro de 2023.

Milton Karisa (centro), marcou o único golo do Uganda no triunfo por 1-0 frente ao Sénégal. © Pierre RENE-WORMS / RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro