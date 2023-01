CHAN 2023: Moçambique decide futuro frente à Argélia

Futebol

O CHAN de futebol que decorre na Argélia prossegue neste sábado 21 de Janeiro com o início da terceira e derradeira jornada da fase de grupos. Moçambique entra em campo hoje frente à Argélia, o país anfitrião.

Publicidade Continuar a ler

Tudo ou nada, este é o lema da Selecção Moçambicana de futebol antes do jogo frente aos argelinos.

Moçambique ocupa actualmente o segundo lugar no Grupo A com quatros pontos, atrás da Argélia com seis, mas à frente da Etiópia que tem um e da Líbia que não pontuou e já está fora da prova.

Em declarações à imprensa, Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique, explicou as suas decisões tácticas que têm funcionado até agora com um triunfo por 3-2 frente à Líbia e um empate sem golos frente à Etiópia.

Chiquinho Conde, Seleccionador de Moçambique 21-01-2023

No Estádio Nelson Mandela, os Mambas até só precisam de um empate para carimbar o passaporte para os quartos-de-final, mas uma derrota poderá pôr em causa esse apuramento.

Uma derrota moçambicana, nem que seja pela margem mínima, e uma vitória etíope com dois golos de diferença, daria o apuramento à Etiópia. Há muitos cenários possíveis, certo é que neste momento Moçambique tem o destino entre as mãos.

Algo que não pode dizer Angola. Com o empate sem golos na sexta-feira, em Oran, frente à Mauritânia, o segundo na prova, os Palancas Negras lideram o Grupo D com dois pontos, à frente do Mali e da Mauritânia que têm um ponto, mas ainda têm um jogo a realizar entre as duas.

Neste caso aqui há apenas um cenário que possa dar o apuramento aos angolanos, um empate sem golos entre os malianos e os mauritanos, e um sorteio para decidir quem segue em frente na prova.

Claramente o destino de Angola já não lhe pertence.

Pedro Gonçalves, seleccionador de Angola. © Pierre René-Worms/RFI

Recorde-se que a Selecção angolana empatou sem golos frente à Mauritânia num jogo que decorreu em Oran e está a um passo de ser eliminada do CHAN de futebol.

Em declarações à RFI, Pedro Gonçalves, seleccionador de Angola, preferiu realçar a atitude dos seus jogadores após um encontro em que, para ele, apenas os Palancas Negras tentaram chegar à vitória.

Pedro Gonçalves, Seleccionador de Angola 21-01-2023

Ao microfone da RFI, Herenilson, capitão dos Palancas Negras, quer ainda acreditar no apuramento apesar de ser extremamente complicado.

Herenilson, capitão da equipa de futebol de Angola 21-01-2023

Selecção Angolana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

Crónica de Marco Martins 21-01-2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro