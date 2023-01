Eswatini

Eswatini: Advogado de direitos humanos e opositor ao regime morto a tiro

Thulani Maseko, advogado de direitos humanos e opositor ao regime, morto a tiro em casa, no sábado à noite. © Gianluigi Guercia / AFP

Thulani Maseko, advogado de direitos humanos e opositor ao regime, foi morto a tiro em casa, no sábado à noite. O assassínio foi confirmado, no domingo, pela sua formação política, poucas horas após um discurso agressivo do rei contra os seus opositores.