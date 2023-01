CHAN 2023: Angola fora da prova, Moçambique viaja para Constantina

Futebol

Angola ficou oficialmente fora do CHAN, o campeonato africano interno de futebol.

O sonho angolano acabou na terça-feira 24 de Janeiro.

As hipóteses eram mínimas, mas os Palancas Negras ainda tinham uma infíma oportunidade para alcançar os quartos.

No último jogo do Grupo D, a Mauritânia derrotou o Mali por 1-0 e apurou-se para a próxima fase.

Os mauritanianos terminaram no primeiro lugar com 4 pontos, à frente dos angolanos com dois e dos malianos com um.

Feitas as contas, oito equipas alcançaram o apuramento para os quartos: Argélia, Senegal, Costa do Marfim, Madagáscar, Gana, Mauritânia, Níger e… Moçambique.

Os Mambas treinaram nesta quarta-feira no campo anexo do Estádio Nelson Mandela em Argel, em território argelino.

Crónica 25-01-2023

Um treino com a equipa completa, o médico afirmando que todos os jogadores estão recuperados e poderão defrontar Madagáscar a 28 de Janeiro em Constantina.

Em declarações à imprensa, Mussa Calú, médico da Selecção Moçambicana, afirmou que todos os jogadores estão recuperados, admitindo também que as temperaturas baixas em Constantina não vão perturbar os Mambas.

“A situação clinica dos jogadores é bastante satisfatória, na medida em que não ocorreu mais nenhuma lesão depois do último jogo contra a Argélia. Os atletas que sofreram lesões durante esse jogo estão totalmente recuperados, aliás já estão a treinar, [...] e estão em condições de participar no jogo do dia 28 contra a Selecção de Madagáscar. O Ivan cumprir as 48h de monitorização e ao fim desse período constatámos que estava perfeitamente bem, lucido, orientado no tempo e no espaço, sem dores de cabeça e caminha muito bem, aliás ontem foi reintegrado no treino. [...] Nós estamos aqui a mais de 15 dias precisamente para a adaptação ao clima frio como o da Argélia. Neste momento os jogadores estão todos preparados para enfrentar qualquer temperatura, mesmo as mais baixas que vamos encontrar na cidade de Constantina”, concluiu o médico de Moçambique.

Mussa Calú, médico da Selecção Moçambicana 25-01-2023

A partida dos Mambas para Constantina está marcada para dia 26 de Janeiro.

Festejos dos jogadores moçambicanos. © Pierre René-Worms/RFI

