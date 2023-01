Josep Borrell na África do Sul e no Botsuana para contrariar influência russa

Diplomacia

O alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, está até domingo no continente africano para visitas à África do Sul e ao Botsuana, poucos dias após Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, ter passado pela África do Sul, Angola, Botsuana e Essuatíni.

Segundo o comunicado da União Europeia, Josep Borrell desloca-se à Àfrica do Sul no âmbito das consultas bilarterais entre este país e as instituições europeias. Na sexta-feira, o representante europeu vai participar nas reuniões ministeriais do diálogo político, que vão decorrer em Pretoria. Vários comissários europeus vão também intervir nestes encontros.

Estas reuniões ministeriais servem para reforçar as relações entre a Àfrica de Sul e a União Europeia numa altura em que "as relações entre os dois se aprofundaram mesmo face aos desafios internacionais". Alguns dos temas tratados serão a paz e a segurança, a cooperaçaõ, o comércio e o investimento, assim como a transição energética ou a educação.

Já no sábado, Josep Borrell parte para o Botsuana, onde se vai encontrar com Lemogang Kwape, ministro dos Negócios Estrangeiros deste país, assim como o secretário-executivo da SADC,Elias Magosi. Segundo a União Europeia, a relação com o Botsuana é "positiva", com grande foco no desenvolvimento sustentável.

Esta visita acontece logo a seguir à visita de Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que também passou pela África do Sul, com as autoridades de Pretoria a considerarem que a Rússia é um país "amigo", vendo o páis de Vladimir Putin como "um parceiro precioso". Em Fevereiro, soldados sul-africanos e soldados russos vão participar em conjunto em manobras comuns.

"Todos os países realizam exercícios militares com os seus amigos", disse a ministra dos Negócios estrangeiros sul-africana, Naledi Pandor, numa conferência de imprensa a seguir à reunião com Lavrov.

O ministro russo esteve depois em Angola, onde Téte António, ministro angolano das Relações Exteriores, apelou ao diálogo e a um cessar-fogo que ponha fim a este conflito.

"Este nosso encontro constitui também uma oportunidade de ouro de termos o privilégio de escutar a vossa análise sobre o conflito que hoje afecta o mundo. Quero fazer referência à guerra que hoje está em curso entre a Rússia e a Ucrânia", disse Téte António.

