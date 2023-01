Angola, RDC e Zâmbia assinam acordo sobre Corredor do Lobito

Angola

O Corredor do Lobito estende-se desde o Porto do Lobito, banhado pelo Oceano Atlântico, e atravessa Angola de Oeste a Este, passando pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Moxico.

Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia assinam esta sexta-feira, 27 de Janeiro, o Acordo da Agência de Facilitação do Trânsito do Corredor do Lobito.

O Porto do Lobito, na província de Benguela, recebe esta sexta-feira a cerimónia de assinatura do Acordo Tripartido da Agência de Trânsito, Transporte e facilitação do Corredor do Lobito, entre Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo.

O acordo é assinado pelos ministros dos Transportes e do Desenvolvimento dos Corredores de Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia com o apoio e coordenação do Secretariado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

À margem da Cerimónia da assinatura do acordo, o ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas D'Abreu afirmou, ao Jornal de Angola, que este é um acto que "o governo atribui uma especial importância".

"O nosso Governo atribui uma especial importância ao Corredor do Lobito, porque entende que esta infra-estrutura tem um papel fundamental no contexto socioeconómico de Angola e da região. Faculta o acesso logístico para a importação de bens críticos de consumo para o interior, serve como catalisador da produção doméstica, melhorando a logística para a importação de matérias-primas e para a exportação de produtos finais", referiu o titular da pasta dos Transportes.

O acordo prevê consolidar as relações de cooperação no domínio da circulação de pessoas e bens, acelerando o crescimento do comércio doméstico e transfronteiriço ao longo do corredor do Lobito, visto como uma rota estratégica alternativa para os mercados de exportação da Zâmbia e da RDC uma vez que liga as principais regiões mineiras destes dois países ao mar.

Abrange as áreas de mineração da província de Katanga, da RDC, e Copperbelt, da Zâmbia. O corredor representa a rota mais curta até um porto a partir das áreas ricas em minerais da RDC e da Zâmbia.

Para a organização de cooperação regional SADC, o corredor de transporte do Lobito é visto como um importante corredor de desenvolvimento da África Austral, com benefícios não só para Angola e os países vizinhos (RDC e Zâmbia), mas também para o resto da região.

