Futebol

CHAN 2023: Argélia e Senegal nas meias-finais

A Selecção Argelina de futebol. © Pierre René-Worms / RFI

Texto por: Marco Martins 2 min

Já são conhecidas as duas primeiras selecções que alcançaram o apuramento para as meias-finais do CHAN, o campeonato africano interno de futebol: Argélia e Senegal.