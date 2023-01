Tunísia: Eleições legislativas registam forte abstenção

Tunísia

A segunda volta das eleições legislativas na Tunísia registam uma forte abstenção este domingo, 29 de Janeiro, depois de na primeira volta apenas 11% dos eleitores terem votado.

Ao início da tarde, apenas 4,71% dos eleitores tinham votado, a grande luta foi a abstenção. A participação é o principal desafio destas eleições legislativas, depois de uma abstenção de quase 90% na primeira volta, a 17 de Dezembro. Um recorde neste país que foi o berço das Primaveras Árabes há 12 anos.

Neste escrutínio, os tunisinos elegem 161 deputado. Os partidos políticos a boicotaram as eleições, a maior parte dos candidatos são independentes. As eleições acontecem depois de o Presidente tunisino, Kais Saied, ter demitido o anterior parlamento em 2021 e ter assumir o controlo do país, fortalecendo o poder da presidência e deixando o parlamento quase sem poderes.

As eleições legislativas decorrem numa altura em que a situação económica da Tunísia é dramática. A inflação é superior a 10%, o desemprego ultrapassa os 15% e as famílias sofrem escassez esporádica de produtos básicos como leite, açúcar ou óleo alimentar. Segundo os economistas, a falta de produtos básicos devem-se à interrupção do abastecimento porque o Estado, que detém o monopólio dos produtos de primeira necessidade, não tem liquidez para os importar. A Líbia, que mergulha numa crise financeira há doze anos, enviou uma centena de caminhões cheios de produtos básicos para o país vizinho.

Este contexto tem obrigado muitos tunisinos a sair do país: 32.000 pessoas emigraram, de forma ilegal, no ano passado. Outra preocupação é a paralisação das negociações cruciais do país com o Fundo Monetário Internacional para um empréstimo de dois mil milhões de dólares, negociações que estão paradas há vários meses. Neste contexto de crise económica, a população, perdeu a confiança nos políticos e escolheu não participar no escrutínio.

