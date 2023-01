Cabo Verde / Decénio Jubilar

Cabo Verde: 500 anos da Diocese de Santiago

Diocese da Igreja católica de Santiago, Cabo Verde.

Odair Santos

A Diocese de Santiago de Cabo Verde, a primária em África, arranca com as actividades do Decénio Jubilar dos 500 anos. O Presidente cabo-verdiano quer ter o Papa Francisco nas celebrações.