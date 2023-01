"Papa Francisco leva mensagem de paz e reconciliação à RDC"

República Democrática do Congo

O Papa Francisco inicia esta terça-feira, 31 de Janeiro, uma visita de três dias à República Democrática do Congo. Em Kinshasa, o Sumo Pontífice encontra-se com o Presidente Félix Tshisekedi e vai falar para os mais de 50 milhões de católicos do país. O administrador principal da Província dos Missionários Combonianos, Marcelo de Oliveira, acredita que o Papa leva uma mensagem de paz, não esquecendo “as palavras duras” para condenar a violência que continua a reinar no Leste do país.

O Papa Francisco chega esta tarde a Kinshasa, trinta e sete anos depois da última deslocação de um Sumo Pontífice ao país. O administrador principal da Província dos Missionários Combonianos, em Kinshasa, Marcelo de Oliveira, fala das expectativas desta visita que terá como tema “Todos Reconciliados com Jesus Cristo”.

“O tema da visita é Todos Reconciliados com Jesus Cristo, de modo que, será esta a sua principal mensagem. Depois, o Papa Francisco surpreende-nos sempre, nas suas intervenções, com as suas palavras, com algo de formidável pelo seu modo de conduzir a igreja. O Papa é um pastor. Um pastor que ama as suas ovelhas e por isso as vem ver. Esta visita será para tocar com as suas próprias mãos esta realidade”, explicou.

À chegada capital, o Sumo Pontífice encontra-se com o Presidente Félix Tshisekedi, no Palácio da Nação.

“Ele chega ao aeroporto internacional de Kinshasa, às três da tarde, vai percorrer cerca de 30km até chegar ao Palácio da Nação, onde se encontrará com o Presidente”, acrescenta o Padre Marcelo de Oliveira.

No dia seguinte, haverá a realização da grande eucaristia no aeroporto internacional de Kinshasa, onde o líder da igreja católica se vai dirigir à população.

O administrador principal da Província dos Missionários Combonianos acredita que a mensagem do Papa Francisco será de paz e reconciliação, não esquecendo “as palavras duras” para condenar a violência que continua a reinar no leste do país.

“Falam em mais de cem mil pessoas. Veremos o que ele nos vai dizer. Levará uma mensagem de paz, esperança e reconciliação. Creio que serão [também] palavras duras em relação à violência que continua a reinar, sobretudo numa parte leste do país”, sublinha.

Na quinta-feira, o Papa Francisco recebe os catequistas e os jovens e durante a tarde reúne-se com todos os religiosos da RDC.

Inicialmente, estava prevista uma deslocação do Papa Francisco a Goma, no leste do país. No entanto, as recentes tensões, com as ofensivas do grupo armado M23, levaram ao cancelamento da visita. Todavia, o Padre Marcelo de Oliveira avança que o Papa vai receber algumas famílias vítimas dos ataques.

“Por questões de segurança será impossível que o Papa chegue a esta zona. No entanto, há um momento reservado para que o Papa se encontre com algumas das famílias tocadas pelos ataques e algumas pessoas que foram vítimas do vulcão, que entrou em erupção na zona de Goma. Estamos a falar de um país imenso e que é, sobretudo, fustigado junto às fronteiras com o Uganda e o Ruanda. É aí que, diariamente, pessoas morrem. Pessoas que são sacrificadas, martirizadas, perseguidas, tendo que deixar as suas terras. Há cadáveres por todo o lado. É uma situação extremamente difícil”, denuncia.

Nas últimas seis semanas, mais de 200 civis foram mortos e 52 mil fugiram das suas casas, nas províncias de Ituri e Kivu do Norte. Mais de 1,5 milhões de pessoas permanecem na região como deslocados internos.

Na capital, o dispositivo de segurança foi reforçado, com várias zonas da cidade a serem fechadas à população.

“Ontem, às 23 horas, a parte onde o Papa Francisco vai estar alojado, toda a zona onde vai circular para todos os encontros, ficou fechada”, avançou à RFI, o Padre Marcelo de Oliveira.

O Sumo Pontífice fica na República Democrática do Congo até sexta-feira de manhã, seguindo depois para Juba, no Sudão do Sul.

