Papa Francisco denuncia exploração de África na sua visita à RDC

O Papa Francisco cumpre nesta quarta-feira o segundo dia de visita à República democrática do Congo, com uma missa num aeroporto de Kinshasa. Ao se avistar, logo na terça-feira, com o presidente Félix Tshisekedi, o sumo pontífice denunciou o suposto "colonialismo económico" de que padeceria o antigo Zaire.

"Depois de ter sido político eis que nasceu um colonialismo económico, tão escravizante como o anterior. Assim este país amplamente saqueado, não consegue beneficiar suficientemente dos seus inúmeros recursos. A isto acrescenta-se o paradoxo de que os frutos da sua terra acabam por se tornar alheios aos seus próprios habitantes. O veneno da avidez fez com que os diamantes ficassem manchados de sangue. É um drama perante o qual o mundo economicamente mais avançado fecha os olhos, os ouvidos e a boca. Mas este país e este continente merecem ser respeitados e ouvidos, merecem espaço e atenção. Tirem as mãos da República democrática do Congo, tirem as mãos de África ! Chega de fazer sufocar África, África não é uma mina a explorar ou um território a saquear ! Que África seja protagonista do seu destino !" Papa Francisco no início da sua visita pastoral à RDC

A chegada do Papa foi testemunhada por dezenas de milhares de pessoas ao longo das avenidas da mega cidade que é Kinshasa, com 15 milhões de habitantes.

O seu primeiro discurso frisou as dificuldades com que vive a maioria dos habitantes do antigo Congo belga, com 2/3 da população (de 100 milhões) a viver abaixo do limiar da pobreza.

A sua visita prosseguia nesta quarta-feira com uma missa no Aerodromo de Ndolo, a leste da capital, onde foram muitos aqueles que preferiram pernoitar no local para se certificarem de que conseguiriam testemunhar o evento. Esperavam-se mais de um milhão de fiéis.

O chefe dos católicos que tinha também previsto avistar-se ao longo do dia com vítimas da violência no Leste do país. E isto por a etapa a Goma, no Kivu Norte, ter sido cancelada por razões de segurança, com a rebelião do M23, numa zona perto da fronteira com o Ruanda, a ter conquistado recentemente muitas parcelas de território.

Ao final do dia o Papa deveria pronunciar um discurso perante representantes de obras de caridade e no dia seguinte tem encontro com a juventude.

Esta é a 40a deslocação internacional do sumo pontífice desde que foi eleito em 2013, a quinta viagem a África. Após a viagem à RDC o Papa desloca-se na sexta-feira a Juba, capital do Sudão do Sul, mais jovem Estado do mundo e um dos países mais pobres do planeta.

