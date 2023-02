Papa Francisco ao contacto da população da República Democrática do Congo

Papa/RDC

O Papa Francisco cumpre nesta quinta-feira novo dia da sua visita pastoral à República democrática do Congo com encontros com os jovens e os clérigos. O sumo pontífice cumpre os derradeiros momentos da sua deslocação ao antigo Zaire, antes de se deslocar ao Sudão do Sul desde esta sexta-feira.

O Padre Marcelo de Oliveira, dos missionários combonianos, está, precisamente, em Kinshasa e realça os momentos marcantes da visita do sumo pontífice ao país com o maior número de cristãos do continente, assentes na reconciliação e na paz.

Padre Marcelo Oliveira, comboniano em Kinshasa, RDC, 2/2/2023

"Ele mesmo disse "Eu venho aqui como peregrino da reconciliação e da paz. Todas as suas intervenções são à volta da paz. O facto de estar aqui, o facto de poder encontrar pessoas, creio que este é o grande desejo do Santo Padre.

Poder ver, tocar, ouvir a realidade do povo, no lugar. O pastor tem que sentir, tem que ter o cheiro das suas próprias ovelhas. E eu creio que é isso que o Papa quis fazer.

No discurso que pronunciou às autoridades, à sociedade civil, ao corpo diplomático, na homilia da missa, no encontro que teve ontem [quarta-feira] com pessoas em situação de ataque do Leste do país, hoje [quinta-feira] no encontro com os jovens, esta tarde no encontro com todos os religiosos, creio que ele não cessará de falar da paz !" Padre Marcelo de Oliveira, a partir da RDC

A RDC que continua a ser assolada pela instabilidade, nomeadamente no Leste, junto à fronteira com o Ruanda, onde a rebelião do M23 está activa de há pouco mais de 1 ano a esta parte.

Uma instabilidade que implicou o cancelamento da visita do Papa a Goma, no Kivu Norte, que tinha estado prevista no passado.

O Papa avistou-se, logo à chegada, na terça-feira com o chefe de Estado Felix Tshisekedi. Desde então tem denunciado a exploração dos recursos naturais africanos.

Celebrou uma missa para uma multidão de cerca de um milhão de pessoas no Aeródromo de Ndolo, a leste da capital na quarta-feira.

Nesta quinta-feira o chefe dos católicos avistou-se com os jovens a quem pediu que recusassem o tribalismo e a corrupção e tem encontro agendado com o clero.

Na sexta-feira o Papa desloca-se a Juba, capital do Sudão do Sul, para a segunda e última etapa do seu périplo africano.

Interrogado sobre a fragilidade física do Papa, que se desloca em cadeira de rodas, o missionário comboniano português, alega que o problema das pernas com que se debate o chefe dos católicos não interfere com a sua voz e com a transmissão da sua mensagem ao povo da República democrática do Congo.

