CHAN 2023: Senegal venceu título na Argélia

O Senegal juntou o título do CHAN ao título do CAN conquistado há um ano em território camaronês.

No Estádio Nelson Mandela, em Argel, a capital argelina, a Argélia defrontou o Senegal num palco repleto e à espera do triunfo da equipa da casa.

Os argelinos e os senegaleses acabaram por se neutralizar durante quase todo o jogo. O espectáculo foi interessante sobretudo na cerimónia de encerramento com espectáculo pirotécnico.

Esta final é uma reedição do CAN 2019 nos Camarões, em que os argelinos derrotaram por 1-0 os senegaleses.

Desta vez, no CHAN, as duas equipas vão ir até à marcação das grandes penalidades, após um empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

O Senegal vai vencer por 5-4 na marcação das grandes penalidades, vingando-se assim da derrota no CAN 2019.

Os argelinos, em casa, acabaram por sair derrotados desta prova.

Quanto aos senegaleses venceram o CHAN, após terem conquistado o CAN no ano passado em território camaronês, tendo derrotado o Egipto por 4-2 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento.

De notar que Madagáscar, carrasco de Moçambique, terminou no terceiro lugar derrotando por 1-0 o Níger em Oran.

A competição contou com duas selecções lusófonas: Angola e Moçambique.

A Selecção Angolana ficou pelo caminho ainda na fase de grupos, enquanto Moçambique foi eliminado nos quartos-de-final.

