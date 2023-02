General brasileiro quer "resgatar" imagem da Monusco na RDC

República Democrática do Congo/ONU

O general brasileiro Otávio Rodrigues De Miranda Filho, o novo líder da missão de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, defende que o “resgate” da imagem da Monusco junto dos congoleses e a neutralização dos grupos rebeldes são as prioridades.

O general brasileiro Otávio Rodrigues De Miranda Filho assume a partir de Março a missão de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo.

Em entrevista à agência de notícias Lusa, o novo líder da Monusco considera que o primeiro desafio consiste em “resgatar ou melhorar a percepção da população congolesa em relação à participação e efectividade da Monusco”.

O leste da República Democrática do Congo está mergulhado num conflito étnico, alimentado por milícias rebeldes e pelo exército, há mais de duas décadas, apesar da presença da missão de paz da ONU. Nas últimas seis semanas, mais de 200 civis foram mortos e 52 mil fugiram das suas casas, nas províncias de Ituri e Kivu do Norte. Mais de 1,5 milhões de pessoas permanecem na região como deslocados internos.

O general brasileiro Otávio Rodrigues De Miranda Filho defende que a neutralização dos grupos rebeldes é outra das prioridades.

O país tem pouco mais de 120 grupos armados, distribuídos na fronteira leste, com destaque para o M23. [Queremos] dar enfrentamento ao M23, o grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) e a outros grupos rebeldes importantes. Este é outro desafio, garante.

O general brasileiro sublinha ainda que pretende dar continuidade à implementação do mandato, "que tem como foco, justamente, a protecção de civis. Além de colaborar com a estabilização do país e fortalecer as instituições do Estado”.

Otávio Rodrigues De Miranda Filho reconhece que “estas três caraterísticas são muitos importantes" para o sucesso do processo de transição que tem como finalidade “devolver a responsabilidade pela segurança do país às forças nacionais".

O responsável militar acrescenta que a Monusco deve trabalhar no sentido de criar condições para o processo eleitoral, marcado para Dezembro, “aconteça de forma democrática e de forma transparente”.

O general brasileiro Otávio Rodrigues De Miranda Filho substitui no cargo outro militar brasileiro, o general Marcos de Sá Affonso da Costa, que termina o mandato a 28 de Fevereiro. A Monusco é uma das maiores missões de paz da ONU no mundo, com cerca de de 13 mil efetivos.

