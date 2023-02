Sudão do Sul

Sudão do Sul: Papa pede deposição das “armas do ódio e da vingança”.

Áudio 00:54

O sumo pontífice encerrou a deslocação no Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo. © VATICAN MEDIA / AFP

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Fim da deslocação do Papa Francisco a África. O sumo pontífice encerrou a deslocação no Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo. Francisco apelou à paz e pediu a deposição das “armas do ódio e da vingança”.