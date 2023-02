Camarões

Camarões: Homem de negócios detido no caso do homicídio de jornalista

O influente homem de negócios camaronês, Jean-Pierre Amougou Belinga, foi detido no quadro da investigação do recente assassínio do jornalista Martinez Zogo. © REUTERS/Amindeh Blaise Atabong

Texto por: RFI 1 min

O influente homem de negócios camaronês, Jean-Pierre Amougou Belinga, foi detido esta segunda-feira, 6 de Fevereiro, no quadro da investigação do recente assassínio do jornalista Martinez Zogo.