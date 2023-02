UE disponibiliza 185 milhões de euros para África

União Europeia/África

A União Europeia vai dar 181,5 milhões de euros este ano para ajuda humanitária aos países da África Central e Ocidental fustigados pelos conflitos e pelas crises alimentares. A Guiné-Bissau e Cabo Verde, enquanto membros da CEDEAO, vão beneficiar desta ajuda.

Os países da África Central e Ocidental fustigados pelos conflitos e pelas longas crises alimentares vão receber de Bruxelas 181,5 milhões de euros.

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, citado pela agência de notícias Lusa, Bruxelas vai disponibiliza este ano” 181,5 milhões de euros este ano para ajuda humanitária na África Central e Ocidental, enquanto a região continua a enfrentar crises prolongadas alimentadas por conflitos e agravadas por outros fatores como as alterações climáticas e o pico global do preço dos alimentos”.

Com este montante, a União Europeia pretende prestar auxílio às populações deslocadas, que acolherem refugiados ou que fugiram de zonas de conflito. A instituição europeia vai apoiar, entre outras, vítimas de violações dos direitos humanos, prestar auxílio médico às populações a viver em áreas “fora do alcance das autoridades sanitárias”.

A Nigéria, Níger, Chade, Mali, Burkina Faso, República Centro Africana, Camarões e Mauritânia vão receber fundos para ajuda humanitária. Esta ajuda que já tinha sido acordada entre os Estados-membros da UE e estes países africanos durante a Conferência do da Região do Lago do Chade, em Niamey, no passado mês de Janeiro.

Os países que integram a CEDEAO, Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo, também vão beneficiar de uma ajuda de 111 milhões de euros.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, 6 de Fevereiro, durante o encontro entre a UE e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que decorre em Bruxelas.

A Comissão Europeia solicitou às autoridades financeiras europeias, cerca de 32 milhões de euros, 25 milhões de euros devem ser entregues aos países da CEDEAO. A Guiné-Bissau e Cabo Verde, enquanto membros da CEDEAO, vão beneficiar desta ajuda.

