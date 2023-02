Moçambique: 4 mortos nas cheias na província de Maputo

Moçambique / Cheias

Quatro pessoas morreram em consequência das chuvas que caem nos últimos três dias na cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique, onde pelo menos 24 mil pessoas dos distritos da Manhiça poderão ser afectadas por cheias. O alerta foi lançado pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos.

Publicidade Continuar a ler

A cidade e província de Maputo no sul de Moçambique já contabiliza quatro mortos devido à chuva que caiu nas últimas 72 horas. Mais danos podem ser causados pelas águas que provêm da África do Sul e do Reino de Essuatíni, alerta Messias Macie, Diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique.

"Em 24 horas tivemos 300 milímetros na África do Sul. Aqui no território nacional tivemos entre antes de ontem, ontem e hoje precipitações que variam entre os 60 e 140 milímetros. Significa que poderemos ter nas duas bacias hidrográficas, o rio Incomati a entrar para o nosso país caudais na ordem de 1000 metros por segundo e 3 mil metros por segundo. Vai causar inundações, prevemos que 2 mil hectares poderão ser afectados. Estimamos que no caso da bacia do rio Incomati perto de 10 mil pessoas poderão ser afectadas sendo que na Bacia do Umbeluzi, perto de 14 mil pessoas poderão ser afectadas".

A direcção nacional de gestão de recursos hídricos apelou aos cidadãos a evitarem a travessia dos leitos dos rios Incomáti e Umbeluzi na província de Maputo no sul de Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro