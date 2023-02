Portugal apoia São-Tomé e Príncipe no processo do assalto ao quartel

São Tomé e Príncipe

Portugal vai apoiar o Ministério Público são-tomense na acusação de arguidos do processo do assalto ao quartel, no passado 25 de Novembro, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, está até este sábado, 11 de Fevereiro, numa visita oficial a São Tomé e Príncipe. Com a futura presidência da CPLP, perspectivas de cooperação e diálogo político de alto nível a marcar a deslocação.

No âmbito desta visita a São Tomé e Príncipe, que no próximo verão vai suceder a Angola na presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, João Gomes Cravinho foi “conhecer projectos da cooperação portuguesa, nomeadamente na cidade de Neves, bem como a Escola Portuguesa e o Centro Cultural Português em São Tomé”.

“Naturalmente que aquilo que aconteceu foi extremamente grave, nós acompanhamos, e não só acompanhamos como apoiamos as autoridades de São Tomé através do envio de elementos da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República, que virão de novo elementos para PGR para apoiar o processo de identificação de exactamente aquilo que ocorreu e de identificação também de acusação do Ministério Público”, descreveu João Gomes Cravinho.

“Creio que dentro de poucas semanas haverá uma decisão a esse respeito por parte das autoridades são-tomenses, nomeadamente da Procuradoria-Geral da República de São Tomé. Nós acompanhamos com muito interesse, que é o interesse que temos por um país irmão e também com muito respeito pelas instituições de São Tomé”, acrescentou.

Na madrugada de 25 de Novembro, quatro homens atacaram o quartel das Forças Armadas, na capital são-tomense, num assalto que as autoridades classificaram como tentativa de golpe de Estado.

Três dos quatro atacantes detidos pelos militares, e Arlécio Costa, um antigo combatente do batalhão Búfalo da África do Sul, morreram horas depois no quartel e imagens dos homens com marcas de agressão, ensanguentados e com as mãos amarradas atrás das costas, ainda com vida e também já na morgue, e com militares a agredi-los, foram divulgadas nas redes sociais.

Na sexta-feira, 10 de Fevereiro, cinco militares são-tomenses ficaram em prisão preventiva, por alegado envolvimento nos maus-tratos e mortes destes quatro homens. De acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias lusa, 11 militares foram constituídos arguidos e cinco ficaram em prisão preventiva, depois de terem sido sujeitos ao primeiro interrogatório judicial, em tribunal. Os restantes seis ficaram sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência.

