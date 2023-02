Cabo Verde / Caso "Casa para todas"

Cabo Verde: José Maria Neves e PAICV acusados de ter desviado 100 milhões de euros

Áudio 01:39

José Maria Neves, ex-Primeiro Ministro, foi eleito Presidente da República Cabo-verdiana no dia 17 de Outubro de 2021. AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Texto por: Odair Santos 1 min

Cabo Verde – O MPD, partido no Governo, acusa o PAICV, partido do actual chefe de Estado, José Maria Neves, de desviar 100 milhões de euros do programa público de habitação “Casa para Todos”. José Maria Neves considerou "extremamente graves" as acusações e exige justiça.