Surto de Marburg matou pelo menos 9 pessoas na Guiné-Equatorial

A OMS anunciou ontem uma reunião de emergência depois de 9 pessoas morrerem no espaço de um mês, com a febre de Marburg, uma febre hemorrágica quase tão letal quanto a febre de ébola e para a qual não existe vacina.

Na segunda-feira, as autoridades da Guiné Equatorial anunciaram a morte de 9 pessoas no leste do seu território entre os dias 7 de Janeiro e 7 de Fevereiro, devido à febre de Marburg, sendo igualmente registados 16 casos suspeitos.

As autoridades nacionais decretaram o "alerta sanitário" na província de Kie-Ntem, no leste, e no distrito vizinho de Mongomo. O ministro da Saúde da Guiné Equatorial informou que neste sentido está a ser implementado, em elo com a OMS, um plano rigoroso de confinamento abrangendo mais de 4 mil pessoas naquela região.

As zonas do Gabão e dos Camarões que fazem fronteira com a Guiné Equatorial indicaram estar igualmente de sobreaviso. O Gabão refere estar a efectuar controlos na fronteira e também rastreios, enquanto os Camarões instauraram restrições de deslocação para a Guiné Equatorial.

De acordo com a OMS, esta é a primeira vez que a Guiné Equatorial conhece um surto desta doença, a organização recordando que no passado chegaram a ser registados casos esporádicos na África do Oeste, na África do Sul, no Quénia, no Uganda, na RDC, assim como em Angola.

Recorde-se que segundo dados oficiais, esta febre transmitida ao homem por morcegos é extremamente contagiosa e tem uma taxa de mortalidade oscilando entre os 24% e os 88%, consoante a estirpe da doença e os cuidados fornecidos.

