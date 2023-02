Moçambique / Inundações

Moçambique: fim do processo de resgate na província de Maputo

Populares e veículos passam por uma área inundada após chuvas desde 07 de Fevereiro em Maputo, Moçambique, 10 de Fevereiro de 2023. © LUÍSA NHANTUMBO/LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa

Está concluído o processo de resgate de cerca de 17 mil pessoas que se encontravam em zonas inundadas no distrito de Boane, o mais fustigado pela chuva intensa que caiu na semana passada, na cidade e província de Maputo, no sul do país. Para o Governador da província, Júlio Parruque, garantir assistência às vitimas é a prioridade do momento, em consequência das intempéries que provocaram, num balanço ainda preliminar, 10 óbitos e acima de 43 mil pessoas afetadas.