Cabo Verde: PAICV denuncia "situação de desespero" no transporte marítimo, MpD responde

Cabo Verde / Transportes marítimo

Em Cabo Verde, o maior partido da oposição denuncia a situação de caos nos transportes marítimos. Em resposta, o MPD, partido da situação, afirma que está em curso o processo de renegociação do contrato de concessão dos transportes marítimos entre o Governo e a concessionária.

Publicidade Continuar a ler

Depois da ilha Brava voltar a ficar sem transporte marítimo nos últimos seis dias, devido a uma avaria num navio da CV Interilhas, a Comissão Política Nacional do PAICV considerou a situação grave, e o deputado do PAICV, João do Carmo, em conferência de imprensa disse que se vive um “caos” nos transportes marítimos em Cabo Verde.

“O povo da Brava já está em situação de desespero. O próprio presidente da Brava manifestou o desespero do seu povo. Enquanto isso, assistimos ao ministro dos transportes marítimos carnavaleando pelas ilhas do País, abrindo mão das responsabilidades dos transportes marítimos em Cabo Verde” disse o deputado e membro da Comissão Política Nacional do PAICV.

Abordado pela RFI, o líder do grupo parlamentar do MPD, Paulo Veiga, afirmou que o governo tem uma política clara para o sector dos transportes marítimos que é de ligar todas as ilhas, com atribuição de licença para diferentes armadores, como com a criação da concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga. Um contrato que está em renegociação entre o Governo e a CV Interilhas.

“Está num processo de renegociação da concessão dos transportes marítimos. E, brevemente, como disse o ministro do Mar, na última sessão parlamentar, irão (governo e CV Interilhas) estar em condições de apresentar as soluções para esta matéria. Quanto aos outros armadores nacionais, Polaris e os donos do navio Mar D’Canal, é uma estratégia do governo, visto que é o governo que os licenciou para melhorar o serviço. O objectivo aqui é ligar as ilhas com maior conforto e mais segurança” disse o líder do grupo parlamentar do MPD, Paulo Veiga, que também foi ministro do Mar até Novembro de 2021.

Para o fim da tarde deste domingo 19 de Fevereiro está prevista a retoma da ligação marítima para a Brava com navio da CV Interilhas a partir da ilha do Fogo.

A CV Interilhas é um armador cabo-verdiano, constituído em 2019, com o qual o Governo de Cabo Verde estabeleceu o contrato de concessão, por 20 anos, para o serviço público de transporte marítimo inter-ilhas de passageiros e carga.

De acordo com o site da CV Interilhas "a sociedade é constituída por 12 armadores, 1 português e 11 de Cabo Verde, detendo o Grupo ETE 51% do capital social através das suas participadas Transinsular e Transinsular Cabo Verde. Os restantes 49% são detidos pelos armadores Polaris, Diallo e Macedo, Biniline, Oceanmade, UTM, Jo Santos &David, José Spencer, José Lima, Adriano Lima e Luzimar".

No entanto, em Julho de 2022, o Governo anunciou a revisão do contrato de concessão visando, “melhorar a prestação do serviço público e limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro