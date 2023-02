Moçambique / Inundações

Filipe Nyusi receia bolsas de fome em Gaza, no sul de Moçambique

Áudio 01:20

Uma área inundada depois das chuvas intensas desde 07 de Fevereiro em Maputo, Moçambique, no dia 10 de Fevereiro de 2023. © LUÍSA NHANTUMBO/LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Algumas regiões de Moçambique poderão registar a ocorrência de bolsas de fome devido às chuvas que destruíram extensas áreas de cultivo. A maior preocupação é do Presidente de Moçambique Filipe Nyusi, e incide mais sobre a província de Gaza no sul do país.