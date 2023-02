Guiné Bissau: o Carnaval, principal festa popular, chega ao fim

Guiné Bissau / Carnaval

O carnaval de Bissau continua a ser o maior cartaz turístico do país. Aqui, em fevereiro de 2018.

Sob o lema "Carnaval de Coesão Nacional e Integração Regional", a Guiné-Bissau despede-se nesta terça-feira 21 de Feveiro daquela que é a sua principal festa popular. Este ano não houve o tradicional concurso de grupos, devido às dificuldades financeiras do país.

Publicidade Continuar a ler

Devido às dificuldades financeiras do país, este ano não houve o tradicional concurso do Carnaval, até porque vários grupos reclamam ainda o pagamento de prémios do Carnaval de 2020.

Apenas foi solicitado que os 'carnavalistas' que afluíram sobre Bissau façam demonstrações livres de trajes, máscaras e danças do folclore das diferentes etnias guineenses.

Assim, desde sexta-feira passada, 20 grupos desfilam ao final da tarde na avenida João Bernardo Vieira, que liga o aeroporto ao Mercado do Bandim, ao som de música barulhenta, apitos e brejeirices da juventude.

Carnaval de Bissau © rfi/Mussá Baldé

Também se juntaram ao Carnaval guineense, este ano, grupos de comunidades de emigrantes da Guiné-Conacri, da Nigéria e do Senegal.

Afinal o lema deste ano é o Carnaval de Reforço da Coesão Nacional e Integração Regional.

Leonardo Cardoso, presidente da Comissão organizadora, defendeu que o Carnaval é o principal marco da coesão entre os guineenses.

Carnaval de Bissau © rfi/Mussá Baldé

Buscando internacionalização do Carnaval, o Governo convidou o ministro da Cultura e do Património Histórico do Senegal, Aliu Só, para assistir ao Carnaval à testa de uma importante delegação.

Só em Bissau, a Polícia de Ordem Pública colocou nas ruas cerca de 3500 agentes.

O presidente da Câmara Municipal de Bissau, José Medina Lobato, enalteceu para a RFI o espírito de tranquilidade que tem marcado o Carnaval de 2023.

É uma das maiores festas populares que temos no país, já tradicional, onde demonstramos a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa diversidade cultural, normalmente, e este ano, felizmente já começou desde sexta-feira e está a decorrer muito bem, sem problemas, sem indisciplina, sem agressões, queremos um Carnaval com harmonia, um Carnaval de solidariedade.

De assinalar, a presença em Bissau de muitos turistas estrangeiros sempre com telemóvel em riste para registar as fotografias e vídeos do Carnaval que hoje termina na Guiné-Bissau.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro