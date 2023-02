Nigéria: Eleições Presidenciais e Legislativas decorrem a 25 de Fevereiro

Nigéria

A Nigéria vai a votos neste sábado 25 de Fevereiro para as eleições presidenciais e legislativas. Essas eleições são cruciais para o país mais povoado do continente africano. 18 candidatos estão na luta por um lugar que Muhammadu Buhari, de 80 anos, deixa após dois mandatos, conforme a lei constitucional.

Publicidade Continuar a ler

A Nigéria está numa situação económica complicada e o desemprego é elevado. Os jovens são os que mais sofrem com essas consequências visto que 42,5% dos que têm idade para trabalhar não encontram emprego segundo o Instituto Nacional de Estatísticas.

Esse painel de eleitores poderá ser decisivo visto que representam 27% dos eleitores inscritos, num total de 94 milhões de eleitores.

Outro problema actualmente na Nigéria que preocupa mais a população é a falta de liquidez. Em Outubro do ano passado o banco central decidiu introduzir novas notas, mas o processo está a correr mal e as pessoas estão horas a fio à espera para levantar dinheiro. Neste momento é uma confusão total e ninguém sabe quais são as notas ainda válidas.

Neste caos total, 18 candidatos lutam por um lugar na cadeira presidencial. Os favoritos são Bola Tinubu, do Partido no poder - ‘All Progressives Congress (APC)’ -, depois Atiku Abubakar, do principal partido na oposição - ‘People's Democratic Party (PDP)’ -, e por fim Peter Obi, do Partido dos Trabalhadores - ‘Labour Party (LP)’.

Segundo as sondagens, seria um destes três líderes que deverá vencer as eleições presidenciais num país em que na última votação em 2019 apenas 33% dos votantes foram às urnas.

Recorde-se que a eleição presidencial é a duas voltas. Para ser eleito à primeira volta, um candidato tem de ter a maioria dos votantes, e mais de 25% dos eleitores a favor, em pelo menos 24 dos 36 Estados do país.

Segundo os especialistas, é quase impossível um dos candidatos alcançar esse feito à primeira volta. O que significaria que uma segunda volta deveria ser organizada.

Quanto às eleições legislativas, os 109 membros do Senado, a Câmara Alta, são eleitos no escrutínio com apenas uma volta, bem como os 360 membros da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa.

De notar por fim que os resultados, nas últimas duas eleições, foram divulgados três dias após a votação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro