Nigéria já está a votar para eleger próximo Presidente

Eleições

Mais de 87 milhões de nigerianos vão hoje às urnas para escolher o sucessor de do Presidente Muhammadu Buhari, que após dois mandatos consecutivos, se retira do poder, elegendo também deputados e senadores para os próximos anos.

As mesas de voto abriram hoje às 08:30 um pouco por todo a Nigéria, mas em muitas cidades como a capital Lagos, Port Harcourt ou Kano, a logística não estava preparada para as centenas de pessoas que logo desde a manhã começaram a acorrer às urnas. Espera-se que até às 14:30 locais, uma grande parte dos 87 milhões de eleitores se desloquem para votar nesta eleição que está a dividir o país.

Entre os 18 candidatos a Presidente que se apresentam nesta disputa pelo poder na Nigéria, três têm-se destacado: Bola Tinubu, do partido APC, Atiku Abubakar, do partido PDP, e Peter Obi, do Partido dos Trabalhadores. Bola Tinubu, de 70 anos, é apelidado de padrinho por ter grande influência política, sendo o antigo governador de Lagos e é muçulmano. Também Atiku Abubakar é muçulmano e antigo vice-presidente, depositando no norte do país a esperança de um grande número de votos. Já Peter Obi é cristão, tem 61 anos e tem do seu lado a juventude.

Os nigerianos vão também escolher 109 membros do Senados e 360 deputados à Câmara dos Representantes, mais uma vez em círculos eleitorais de um único membro. A 11 de Março, os eleitores voltam ás urnas para escolher governadores e membros das assembleias locais dos 36 estados federais que compõem o país.

Na Nigéria o voto étnico e religioso é importante já que existem cerca de 250 grupos étnicos diferentes e o país está polarizado religiosamente entre o Norte dominado pelo Islão e o Sul dominado pelos cristãos. Este é o país mais populoso de África, com um total de 216 milhões de habitantes, onde 60% da população tem menos de 25 anos.

Nos últimos anos, a criminalidade e a pobreza explodiram na Nigéria, com problemas de terrorismo no Norte e Centro do país, com separatismo no Sul e ainda uma inflação crescente. Para agravar a situação dos nigerianos, tem havido falta de combustíveis assim como de moeda local que levaram a fortes motins.

Pela primeira vez, estas eleições vão utilizar tecnologias como a identificação facial e da impressão digital, esperando-se que estas ferramentas ajudem a travar as fraudes eleitorais, no entanto, muitos analistas temem que estas tecnologias não consigam ser implementados em todas as 176 mil mesas de voto espalhadas pelo país. Os resultados desta eleição devem ser conhecidos até daqui a 14 dias.

