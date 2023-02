Contagem eleitoral e repetição de votos anima domingo na Nigéria

Eleições

As eleições na Nigéria decorreram no sábado num ambiente de "calma", com algumas mesas de voto a continuarem hoje a receber eleitores devido a problema técnicos. Por enquanto, os três principais candidatos estão muito próximos a nível de votos.

Publicidade Continuar a ler

Esta manhã, as mesas de voto na Nigéria continuavam as contagens após a votação de sábado. Muitos nigerianos, especialmente jovens, passaram a noite junto destas mesmas mesas de voto, fazendo vídeos com os seus telefones da contagem, de forma a garantir um resultado justo nesta eleição presidencial.

Por enquanto, segundo as agências de notícias com jornalistas no local, os três principais candidatos, Bola Tinubu, do partido APC, Atiku Abubakar, do partido PDP, e Peter Obi, do Partido dos Trabalhadores, estão muito próximos nos resultados.

Bola Tinubu, de 70 anos, é apelidado de padrinho por ter grande influência política, sendo o antigo governador de Lagos e é muçulmano. Também Atiku Abubakar é muçulmano e antigo vice-presidente, depositando no norte do país a esperança de um grande número de votos. Já Peter Obi é cristão, tem 61 anos e tem do seu lado a juventude.

No entanto, a dificuldade de ligação internet nalgumas partes do país e a utilização de meios digitais para registar e contabilizar os votos estão a dificultar a tarefa dos representantes nas 176 mil mesas de voto um pouco por todo o país. Algumas mesas abriram mesmo novamente este domingo para permitir aos cidadãos votarem, já que no sábado não reuniam as condições necessárias para a conclusão do acto eleitoral.

"Muitas pessoas viram e testaram estas máquinas pela primeira vez no dia da eleição. Portanto acho que isso contribuiu para o problema. Em eleições anteriores, era possível passar o nosso cartão eleitoral e mesmo assim houve célebres problemas em 2019. A eleição teve mesmo de ser alargada para o dia seguinte. Parece que também foi o caso desta vez. Para muitos nigerianos as eleições começaram bastante tarde no sábado devido a estes problemas, muitos boletins de voto também não tinha os símbolos correctos ou os nomes dos candidatos. Portanto há alguns receios que estes votos possam ser alvo de disputas judiciais por parte dos candidatos. Houve portanto alguns incidentes a nível técnico e logístico que têm marcado esta eleição, quem no geral, tem decorrido de forma pacífica", disse Ikemesit Effiong, director de investigaçaõ da consultora SBM Intelligence, em Lagos, em declarações à jornalista Christina Okello da RFI.

Para ser eleito na primeira volta, o vencedor deve conseguir reunir pelo menos 25% dos votos de dois terços dos 36 estados federais, incluindo a capital federal, Abuja. Caso isto não aconteça, uma segunda volta deve acontecer daqui a 21 dias. Os resultados devem ser conhecidos até daqui a 14 dias.

Nos últimos anos, a criminalidade e a pobreza explodiram na Nigéria, com problemas de terrorismo no Norte e Centro do país, com separatismo no Sul e ainda uma inflação crescente. Para agravar a situação dos nigerianos, tem havido falta de combustíveis assim como de moeda local que levaram a fortes motins.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro