Futebol

CAN Sub-20: Quartos-de-final sem Moçambique

Troféu do CAN Sub-20. © Cortesia CAF

Texto por: Marco Martins 1 min

Os quartos-de-final do CAN Sub-20 masculino começam esta quinta-feira com os dois primeiros encontros: Senegal-Benim e Uganda-Nigéria. Quanto à Selecção Moçambicana foi eliminada na fase de grupos.