Gabão acolhe cimeira para a protecção das florestas tropicais

Esta quarta e quinta-feiras, Libreville acolhe a “One Forest Summit”, uma cimeira sobre a preservação das florestas tropicais, organizada pelos chefes de Estado do Gabão e da França. O objectivo é encontrar soluções para se conseguir uma gestão sustentável das florestas tropicais e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento económico dos países.

A cimeira sobre a preservação das florestas tropicais arrancou esta manhã em Libreville, a capital do Gabão. Na cerimónia de abertura, a ministra gabonesa das Águas e das Florestas, Lee White, sublinhou que as florestas representam "um potencial de 20 a 30% na resposta às alterações climáticas" que apontou como "a maior ameaça". Por sua vez, a secretária de Estado francesa, Chrysoula Zacharopoulou, prometeu que a França "vai acelerar os seus esforços em prol das florestas da África central".

Paris co-organiza esta “One Forest Summit” e espera-se que o Presidente Ali Bongo Ondimba receba, ao final do dia, o homólogo francês Emmanuel Macron, num evento em que também estão os presidentes do Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso; da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra; do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno; da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo; e de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova. A nível de chefes de Estado e de governo, estão, ainda, representados os Camarões, o Burundi e a Papua-Nova Guiné. Angola está representada a nível ministerial, de acordo com o Eliseu, da mesma forma que a República Democrática do Congo, a Costa do Marfim, o Uganda, o Ruanda, a Zâmbia, a Costa Rica, o Reino Unido e a Noruega.

Não há qualquer Presidente de um país da América latina, ainda que a Amazónia seja considerada o principal pulmão do planeta, seguida pela Bacia do Congo. Esta é constituída por 220 milhões de hectares de floresta tropical dividida entre vários países, nomeadamente a República Democrática do Congo, o Congo-Brazaville e o Gabão.

O país anfitrião da cimeira é constituído por 88% de florestas e foi o primeiro país africano a ter sido remunerado com créditos de carbono para a protecção de florestas. O Gabão diz querer aliar desenvolvimento industrial e gestão sustentável dos recursos naturais para escapar à dependência do petróleo e promete transformar 30% do seu território em espaços protegidos.

Ainda que a organização da cimeira seja considerada pertinente, perante a urgência ecológica mundial, a ida de Emmanuel Macron ao Gabão – que marca o arranque de uma digressão sua pela África Central – é criticada por uma parte da oposição e da sociedade civil gabonesa no ano em que há eleições presidenciais no país.

