Nigéria: Bola Tinubo declarado Presidente, depois de eleições marcadas por atrasos

Áudio 01:25

Bola Tinubu, candidato do partido APC às eleições presidenciais na Nigéria, aqui a 25 de Fevereiro 2023 em Lagos. Foi designado vencedor pela Comissão eleitoral no 1 de Março ed 2023. REUTERS - JAMES OATWAY

Texto por: Eva Massy 1 min

Na Nigéria, Bola Tinubo, candidato do partido do Presidente cessante Muhammadu Buhari, foi declarado presidente no dia 1 de Março. As autoridades anunciaram a sua vitória depois de uma lenta divulgação dos resultados e de longos atrasos em muitas mesas de voto. As votações na maior democracia de África foram largamente pacíficas, mas muitos criticaram os problemas logisticos.