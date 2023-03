Emmanuel Macron apressado em aplicar nova estratégia em África

África Central

O Presidente francês termina este sábado o seu périplo na África Central. Emmanuel Macron esteve na sexta-feira, 3 de Março, em três países em 24 horas: Angola, Congo-Brazaville e RDC.

Depois de Angola, Emmanuel Macron esteve no Congo-Brazaville durante a tarde e à noite chegou à República Democrática do Congo.

Uma viagem corrida: quatro países em quatro dias, o chefe de Estado francês quis rentabilizar a visita. Um ritmo frenético para um Presidente apressado em querer aplicar uma nova estratégia da diplomacia francesa no continente africano.

A visita assentou no desenvolvimento de parcerias económicas e ambientais.

No Gabão as atenções centraram-se na cimeira ambiental em forno das florestas. Em Angola a questão da agricultura ocupou a agenda do presidente francês, aproveitando o potencial angolano como uma espécie de « celeiro da África Central ».

No Congo, as questões de empreendedorismo e memória dominaram a agenda e a cultura acaba por estar no centro da República Democrática do Congo.

O Presidente francês não quis entrar em competição, como afirmou antes desta que foi a sua décima oitava deslocação a África e quis garantir que "a França continua a ser um parceiro de referência", como indicou um assessor do Eliseu.

Emmanuel Macron quis através deste périplo mostrar uma mudança nas relações da França com países africanos.

