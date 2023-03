Blinken enceta digressão na Etiópia antes de seguir para o Níger

Estados Unidos / África

O chefe da diplomacia americana encetou hoje uma digressão de 3 dias em dois países africanos. Antes de seguir amanhã para o Níger onde fica até sexta-feira, Antony Blinken efectua hoje a sua primeira etapa na Etiópia. À chegada a Addis Abeba, o Secretário de Estado americano fez um apelo para que se enraíze o processo de paz em curso no Tigray, onde depois de dois anos de guerra se alcançou um frágil acordo de paz no passado mês de Novembro.

Antony Blinken é o mais alto responsável americano que visita a Etiópia desde Novembro de 2020, altura em que começou a guerra entre o governo central da Etiópia e os separatistas do Tigray no norte, um conflito oficialmente encerrado no passado dia 2 de Novembro com a assinatura de uma acordo de paz sob a égide da África do Sul e com intervenção dos Estados Unidos.

Durante estes mais de dois anos, as relações entre Washington e Addis Abeba atravessaram um período de afastamento, a Etiópia tendo sido excluída no começo de 2022 da AGOA, um mecanismo americano que isenta certos países africanos do pagamento de taxas sobre as suas exportações.

Antes da visita do Secretário de Estado americano cujo intuito declarado é "reforçar a relação dos Estados Unidos com a Etiópia", Washington não deixou contudo de referir que espera medidas para "quebrar o ciclo de violências politico-étnicas".

No âmbito desta deslocação em que o Secretário de Estado americano já se avistou com o seu homólogo, antes de ser recebido pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, a consolidação da paz é o prato forte das conversações que vão abranger igualmente a segurança alimentar e os Direitos Humanos.

Amanhã, Antony Blinken segue para o Níger, país que participou até ontem juntamente com vários outros países do Sahel em exercícios militares de duas semanas promovidos pelos Estados Unidos para apoiar a luta contra o jihadismo. A questão da segurança, da democracia e do desenvolvimento serão abordados com as autoridades daquele país.

Refira-se que a deslocação de Antony Blinken à Etiópia e ao Níger acontece num momento em que os Estados Unidos têm estado a envidar esforços para reatar os elos com África, face ao avanço constante da China na área económica e mais recentemente da Rússia, no domínio da defesa.

Esta visita acontece igualmente num contexto de intensa actividade diplomática no continente, nomeadamente da Rússia, dos Estados Unidos e da UE, na busca de apoios políticos relativamente ao conflito na Ucrânia.

